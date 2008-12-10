Фельдман боїться перетворення кризи на «національну ідею»

Харків. 10 грудня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) заявив, що варто побоюватися перетворення нинішньої економічної кризи на «національну ідею» і «розводку».

Коментуючи ситуацію в країні, він зазначив в інтерв`ю УНІАН, що «це може трапитися, якщо держава перестане підвищувати соціальні стандарти, хоча вони у нас найнижчі в Європі після Албанії та Молдови, і якщо бізнес перестає навіть думати про підвищення безпеки праці, про модернізацію виробництва, впровадження нових технологій і вирішення соціальних питань. Найстрашніше, що може відбутися – це згода людей з утиском їхных прав і свобод тільки тому, що «криза на дворі».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в умовах «кризи по-українськи» запросто може сформуватися величезний ринок інсайду, на якому з великою ефективністю працюватимуть ті, хто навчився швидко ухвалювати рішення і діяти швидше «тормознутих» чиновників і панікуючих мас. Тому зараз є два важливі антикризові завдання – не допустити перетворення боротьби з невиробничими витратами в невроз бюджетної політики і не дати сформуватися спекулятивним явищам в бізнесі».

Для подолання економічної кризи, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, влада повинна примусити власників підприємств базових галузей вкладати засоби в технологічне переозброєння своїх заводів і обмежити витрачання прибуткыв на потреби, які не пов`язані з підвищенням зарплат працівників, розширенням виробництва та модернізацією.

Крім того, вважає О.ФЕЛЬДМАН, «вже час відмовитися від всього того «неадеквату» в державній політиці, який прийнято прикривати «фіговим листком» ліберальних переконань». На думку депутата-бюттівця, «на центральному та місцевому рівні потрібно стимулювати підприємства, які працевлаштовують за фахом молодих фахівців, упроваджують нові технології, купують нове устаткування, займаються науковими дослідженнями і розробками, створюють нові робочі місця, вкладають гроші в інфраструктуру».