Фельдман боїться перетворення кризи на «національну ідею»
Нардеп коментує ситуацію
Харків. 10 грудня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) заявив, що варто побоюватися перетворення нинішньої економічної кризи на «національну ідею» і «розводку».
Коментуючи ситуацію в країні, він зазначив в інтерв`ю УНІАН, що «це може трапитися, якщо держава перестане підвищувати соціальні стандарти, хоча вони у нас найнижчі в Європі після Албанії та Молдови, і якщо бізнес перестає навіть думати про підвищення безпеки праці, про модернізацію виробництва, впровадження нових технологій і вирішення соціальних питань. Найстрашніше, що може відбутися – це згода людей з утиском їхных прав і свобод тільки тому, що «криза на дворі».
За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в умовах «кризи по-українськи» запросто може сформуватися величезний ринок інсайду, на якому з великою ефективністю працюватимуть ті, хто навчився швидко ухвалювати рішення і діяти швидше «тормознутих» чиновників і панікуючих мас. Тому зараз є два важливі антикризові завдання – не допустити перетворення боротьби з невиробничими витратами в невроз бюджетної політики і не дати сформуватися спекулятивним явищам в бізнесі».
Для подолання економічної кризи, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, влада повинна примусити власників підприємств базових галузей вкладати засоби в технологічне переозброєння своїх заводів і обмежити витрачання прибуткыв на потреби, які не пов`язані з підвищенням зарплат працівників, розширенням виробництва та модернізацією.
Крім того, вважає О.ФЕЛЬДМАН, «вже час відмовитися від всього того «неадеквату» в державній політиці, який прийнято прикривати «фіговим листком» ліберальних переконань». На думку депутата-бюттівця, «на центральному та місцевому рівні потрібно стимулювати підприємства, які працевлаштовують за фахом молодих фахівців, упроваджують нові технології, купують нове устаткування, займаються науковими дослідженнями і розробками, створюють нові робочі місця, вкладають гроші в інфраструктуру».