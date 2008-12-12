Борги із зарплати в області сягнуть 118 млн. грн.

Харків. 12 грудня. УНІАН. Борги із заробітної плати в Харківській області на кінець року становитимуть 118 млн. грн., при цьому левова частка боржників – економічно активні підприємства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

Ситуацію щодо заборгованості із заробітної плати та внесків у Пенсійний фонд посадовець назвав «доволі серйозною».

За його словами, борг перед Пенсійним фондом до кінця грудня буде погашено лише на 90 %, а невиплати заробітної плати сягнуть 118 млн. грн.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що така ситуація обумовлена тим, що підприємства промисловості, які посідали провідні позиції в області, зокрема, Харківський авіазавод і ДП «Завод ім. Малишева», сьогодні не мають замовлень, а звідси й обігових коштів для свого функціонування.

«Ці підприємства й дають нам основну заборгованість із заробітної плати», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

Для вирішення ситуації, що склалася, за словами посадовця, в області створюються відповідні комісії, які займаються моніторингом та аналізом динаміки заборгованостей.

«В цілому ж по області 18 районів не мають заборгованості, а в решті районів виплати мають надійти до кінця цього року та в першому кварталі наступного», - зазначив І.ТЕРЕХОВ.