Оголошено «Ім`я Росії»

Харків. 29 грудня. УНІАН. Особою-символом російської нації в рамках телепроекту «Ім`я Росії» в неділю оголошено древньоруського князя Олександра Невського, який здобув історичні перемоги над шведськими і тевтонськими лицарями в першій половині ХІІІ-го століття.

Результати народного голосування оголосив автор і ведучий проекту Олександр ЛЮБІМОВ у прямому ефірі телеканалу «Росія».

Голосування відбувалося протягом трьох місяців через Інтернет і за допомогою SMS-повідомлень.

За О.Невського віддали голоси понад 520 тис. росіян. Другим за результатами голосування став реформатор Петро Столипін, який був прем`єр-міністром Росії в перші роки ХХ-го століття, на третьому - Йосип Сталін, на четвертому - Олександр Пушкін.

До фінального списку «Ім’я Росії» увійшли також Федір Достоєвській, Петро Перший, Володимир Ленін, Олександр Суворов, Катерина Друга, Іван Грозний, Олександр Другий.