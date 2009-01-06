Шаповалов заспокоює – тепло, газ і гарячу воду не відключатимуть

Харків. 6 січня. УНІАН. Раптове припинення Росією поставок газу в Харківську область не залишило без опалення мешканців Харкова та області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови Харківської ОДА Олег ШАПОВАЛОВ після засідання оперативного штабу з питань врегулюванню ситуації, яка виникла на магістральних газопроводах, що проходять територією Харківської області, після припинення газопостачання з боку Росії.

За словами О.ШАПОВАЛОВА, 5 січня 2009 р. о 19.40 без попередження з боку Російської Федерації було припинено газопостачання в Харківську область з магістрального газопроводу Острогожськ – Шебелинка. «Харківщина лишилася джерела природного газу в обсязі близько 1 млн. 100 тисяч кубічних метрів газу на годину. Але ми повністю були готові до цієї ситуації, і на сьогоднішній день ніхто зі споживачів Харківської області, ані населення, ані підприємства, не відчули падіння тиску», - повідомив О.ШАПОВАЛОВ.

О.ШАПОВАЛОВ проінформував споживачів Харківської області про те, що на сьогодні тиск в магістральних газопроводах перевищує 30 атмосфер, що набагато більше, ніж мінімально допустимий (10 - 12 атмосфер). За його словами, це вдалося завдяки реалізації спеціального плану, згідно з яким були задіяні газовидобувні й газотранспортні підприємства, збільшено обсяг підйому газу з підземних газових сховищ, зроблено відповідні переключення по магістральних газопроводах.

«Все це дозволило повністю утримати ситуацію під контролем. Звичайно, це було нелегко зробити, і ситуація напружена, але хочу запевнити, що вона повністю контролюється керівництвом Харківської області, і ми не залишимо без опалення мешканців міста Харкова і Харківської області», - сказав О.ШАПОВАОВ.

Він також повідомив про те, що згідно з планом визначено найбільших споживачів природного газу, які повинні перейти на альтернативні види пального. «Це, перш за все, ТЕЦ Харківської області, які можуть перейти на споживання мазуту і які до цього готові. По-друге, визначено перелік 50 найбільших споживачів природного газу на Харківщині, які зараз також можуть скоротити споживання природного газу. Також у разі різкого похолодання на вулиці планом передбачається обмеження температури гарячої води (без її відключення). Але на сьогоднішній день жодне підприємство не обмежується. Тому і гаряча вода, і опалення, і споживання природного газу населенням, підприємствами комунальної теплоенергетики та промисловістю йде в повному обсязі згідно виділеними лімітами і сплати за природний газ», - повідомив О.ШАПОВАЛОВ.

Він звернувся до харків’ян і мешканців Харківської області з проханням погасити заборгованість за спожитий природний газ і тепло. «Ті, хто сьогодні мають великі борги, не допомагають нам у складній ситуації й лише ускладнюють її. Я сподіваюся, що мешканці, які користуються послугами зі споживання тепла й газу, почують мене і погасять борги. Підкреслюю, якщо будуть повністю погашені борги, у нас взагалі проблем бути не може, а якщо у когось сьогодні скрутне становище, то ми все одне утримаємо ситуацію під контролем»,- заявив заступник губернатора.