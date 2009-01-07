В Лозовій горів склад з освітлювальними зарядами (доповнена і уточнена)

Харків. 7 січня. УНІАН. В райцентрі Лозова Харківської області горів склад з освітлювальними зарядами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, сигнал про те, що на території колишнього хлібозаводу сталася пожежа, надійшов до чергової частини Лозівського райуправління МНС об 11.15 шостого січня ц.р.

За даними прес-служби, горів 3-поверховий приватний склад з освітлювальними зарядами на площі 1600 кв. метрів. Також горіли виробничі приміщення сусідньої фірми на площі 400 кв. метрів. В результаті пожежі постраждав чоловік 1950 р.н., сторож сусіднього підприємства. З опіками спини та правого плеча його було терміново госпіталізовано.

О 12.20 пожежа була локалізована, а о 15.10 - ліквідована.

На місці пожежі працювала оперативна група ГУ МНС. Як було встановлено, освітлювальні заряди були перевезені до складу на утилізацію з хімзаводу м. Павлоград Дніпропетровської області, який мав контракт з даною фірмою. Всього на складі знаходилось понад 7 тисяч освітлювальних зарядів. Безпосередньо причина пожежі встановлюється.