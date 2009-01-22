Україна одержала найвищу ціну на газ у Європі – експерт

Харків. 22 січня. УНІАН. В результаті підписаних контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Україна одержала найвищу ціну на газ у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН в середу на прес-конференції в Києві.

За його словами, тільки одна країна в Європі - Румунія - має сьогодні вищу ціну на російський природний газ, ніж Україна, а з урахуванням коротшого транспортного плеча ціна, на яку погодилася український прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, є максимально високою в Європі.

«У першому кварталі тільки Румунія має ціну 470 дол. за тис. куб. м, а решта країн - нижчу. Україна без урахування знижки, якої не буде 9 із 10 років дії контракту, має базову ціну 450 дол., але ж навіть за заниженим на сьогодні тарифом на транзит ціна газу на російському кордоні має бути нижче на 25 дол., ніж у Румунії», - сказав він.

За словами К.БОРОДІНА, якщо взяти за базову ціну для Німеччини близько 450 дол. за тис. куб. м, до формули розрахунку якої, судячи з наявних даних, близька формула ціни на газ для України, то з неї потрібно було б вирахувати витрати на транспортування - 50-80 дол. «Тому з урахуванням 20% знижки ціна має становити 320 дол., а не 360 дол. за тис. куб. м», - сказав експерт.

К.БОРОДІН нагадав, що реальна ціна мала б становити близько 195 дол. за тис. куб. м на 2009 рік, додавши, що постфактум можна віддати належне представникам Секретаріату Президента України, які називали саме такі цінові параметри.

Водночас він підкреслив, що йшлося про паралельне збільшення ціни на транзит, тоді як насправді цього не відбулося й ставка транзиту збережена на рівні 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

«Таким чином, навіть тільки в частині цінових параметрів підписаних угод жорсткішої поразки Україна не знала ніколи. Навіть якщо порівнювати з газовою війною 2006 року, коли уряд Юрія ЄХАНУРОВА в результаті пішов у відставку, ціна на газ була підвищена з 65 дол. до 95 дол. за тис. куб. м, тоді як ставка транзиту - з 1,09 до 1,6 дол.», - додав експерт.

При цьому К.БОРОДІН нагадав, що такі умови діятимуть протягом 10 років.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

Обсяг поставок газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

За даними НАК ”Нафтогаз України”, закупівельна ціна природного газу для України в другому кварталі 2009 року становитиме 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі - 219 дол. за тис. куб. м, в четвертому кварталі - 162 дол. за тис. куб. м. за тис. куб. м.

Із 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.