Курси валют у банках Харкова

Долар від 7,65 – до 7,8 грн.

Харків. 22 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 22 січня: Мегабанк - купівля долара - 7,75 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 7,8 (8,08), 10,1 (10,55), Реал-банк - 7,8 (8,05), 10,15 (10,6), Факторіал-банк - 7,8 (8), 10,15 (10,4), Базис - 7,65 (8,05), 10 (10,6) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 22 січня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 21 січня – 770.0000) 100 EUR – 994.0700 (на 21 січня – 995.6100) 10 RUR – 2.3589 (на 21 січня – 2.3043)

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