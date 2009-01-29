У Харкові вшанували пам’ять Героїв Крут

Харків. 29 січня. УНІАН. За поданням міської влади суд заборонив представникам Всеукраїнського об’єднаня «Свобода» проводити сьогодні у Харкові ходу зі смолоскипами на честь Героїв Крут.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА, організатори акції підкорилися рішенню суду і провели її у формі людського ланцюга, який активісти утворили від пам’ятника Шевченку до пам’ятного знака Героям Крут у сквері Перемоги в центрі Харкова.

«Таким чином акція засвідчила, що нинішня молодь пам’ятає подвиг ровесників під Крутами, які виборювали собі і нащадкам свободу», - сказав І.ШВАЙКА.

Він повідомив, що в рамках акції представники Української автокефальної православної церкви відслужили панахиду по загиблих під Крутами.

Водночас І.ШВАЙКА скритикував позицію місцевої влади, яка, за його словами, дала дозвіл представникам Комуністичної партії на проведення сьогодні пішої маніфестації по вулиці Сумській до приміщення Будинку рад для пікетування сесії облради, під час якої був припинений рух транспорту на шляху від площі Конституції до майдану Свободи.