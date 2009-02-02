Байбак Тимко віщує ранню весну (додано фото)

Харків. 2 лютого. УНІАН. Слобожанський байбак Тимко спрогнозував цього року ранню й теплу весну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, і «народний синоптик» не побачив своє тіні.

За народними спостереженнями слобожанців, це означає, що весна цього року буде ранньою і теплою. Працівники біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де проживає Тимко, додали, що цієї зими байбаки спали спокійно, і весна приходитиме поступово, без природних катаклізмів.

Сьогодні в житті Тимка сталася знаменна подія – він успішно склав іспити і був урочисто посвячений в студенти університету ім.Каразіна.

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