Чи загрожують Харкову проблеми з лікуванням туберкульозу?

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харкову загрожує погіршення ситуації з лікуванням туберкульозу через заплановане суттєве скорочення кількості лікувальних місць в міському клінічному протитуберкульозному диспансері №1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління Фундації ”Громадський рух ”Українці проти туберкульозу” Віталій РУДЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, міжнародною журналістською асоціацією ”Здоров’я без кордонів” в рамках незалежного розслідування встановлено, що в Харківському міському протитуберкульозному диспансері №1 передбачається закриття трьох з чотирьох існуючих стаціонарів та двох амбулаторних відділень з п’яти наявних нині. При цьому кількість ліжок зменшиться з 575 до 230, а близько 200 медичних працівників фтизіатричної галузі позбавляться роботи.

Таке скорочення, зазначив В.РУДЕНКО, планується провести на виконання рішення обласної та міської рад про передачу диспансеру із комунальної власності міста у власність області. Однак облрада ухвалила це рішення за умови надходження додаткових коштів з центрального бюджету, які не надійшли, і міська влада вирішує питання в односторонньому порядку. З точки зору правозахисників, такі дії суперечать вітчизняному законодавству.

Стурбованість скороченням кількості ліжок у протитуберкульозному диспансері Харкова висловила і голова комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу Міністерства охорони здоров`я Світлана ЧЕРЕНЬКО, яка повідомила, що подібні дії не узгоджені з МОЗ у встановленому порядку. Хоча захворюваність на туберкульоз у Харкові й дещо нижча, ніж в середньому по Україні (72 випадки на 100 тис. населення проти 75 по країні), зазначила вона, ситуація з лікуванням цієї небезпечної хвороби, як і в цілому в державі, залишається незадовільною – нестача місць та низькі умови лікування в стаціонарах, дефіцит ліків, застаріле обладнання тощо.

Зважаючи на вищевикладене, представники громадських організацій звернулися до керівництва країни з проханням не допустити погіршення ситуації з лікуванням туберкульозу в Харкові.

У свою чергу заступник Харківського міського голови Ігор ШУРМА, відповідальний за охорону здоров`я в місті, заявив, що міська влада діє суворо в межах законодавства, і її рішення спрямовані лише на користь хворим, тому що дозволяють привести діяльність закладу у відповідність з законодавством. Згідно з Бюджетним кодексом та Законом “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, пояснив він, лікування цієї хвороби відноситься до спеціалізованої медицини, яка фінансується з державного бюджету.

Натомість, за його словами, “за сім років дії цих двох законодавчих актів місто не отримало з центрального бюджету жодної копійки” і змушене було витрачати по 20 млн. грн. на рік для “виконання зобов’язань, не передбачених законодавством”. При цьому, додав він, зважаючи на обмеженість фінансових можливостей (річний бюджет Харкова – 500 млн. грн.), рівень послуг в міських протитуберкульозних закладах був нижчим, ніж в обласних (річний бюджет області – 1,5 млрд. грн.).

Саме тому міська влада ініціювала передачу диспансеру №1 разом із приміщеннями, землею та всією службою із комунальної власності міста у власність області, а міська та обласна ради прийняли відповідні рішення. Щодо скорочення, то, за словами І.ШУРМИ, цей крок погоджений з обласною владою - пацієнтів розмістять в інших закладах, лікарів переведуть на інше місце роботи, а за домовленістю з молодшим персоналом їх звільнять “у зв’язку зі скороченням”, щоб люди отримали виплати і мали можливість працевлаштуватися в майбутньому.

Таким чином, підкреслив І.ШУРМА, влада Харкова ніяким чином не порушила чинне законодавство, а остаточне вирішення питання залежить від Харківської облдержадміністрації.