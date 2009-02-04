Бюджет області: обсяг витрат понад 2,8 млрд. грн. (доповнена)

Харків. 4 лютого. УНІАН. 3 лютого Харківська облрада прийняла бюджет області на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, бюджет затверджений у розмірі 2 млрд. 876 млн. 923,7 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду визначений у розмірі 2 млрд. 436 млн. 622 тис. грн. Обсяг витрат становить 2 млрд. 876 млн. 948 тис. грн.

Резервний фонд обласного бюджету становить 3 млн. грн. Так званий «стабілізаційний фонд» затверджений у розмірі 9 млн. грн. Кошти як резервного, так і «стабілізаційного» фонду призначені для фінансування ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У проект бюджету, підготовлений облдержадміністрацією, депутати внесли низку змін. Серед них – виділення 250 тис. грн. на будівництво водогону в селі Сенькове Куп’янського району. Додаткові 150 тис. грн. підуть на фінансування газети «Слобiдський край» (джерело фінансування – зменшення витрат (на 150 тис. грн.) на видання двох книг – «Книги пам`яті» і «Книги реабілітованих»).

На потреби потерпілих в результаті аварії на Чорнобильській АЕС і воїнів-«афганців» депутати виділили по 250 тис. грн. для кожної категорії (джерело фінансування – нерозподілені залишки бюджетних коштів).

Програма розвитку та використання російської мови буде додатково профінансована у розмірі 156 тис. грн. Таким чином, фінансування Програми становитиме 312 тис. грн.

Депутати також ухвалили рішення скоротити розмір компенсаційних виплат на здійснення депутатських повноважень, а вивільнені засоби спрямувати на рішення першочергових завдань соціальному захисту.