Ющенко вимагає від Тимошенко газові контракти зі всіма додатками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Кабінету Міністрів надати додаткові угоди до контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент України вимагає, щоб були офіційно надані в Секретаріат Президента і контракти, і всі доповнення. Наскільки нам відомо, їх на сьогодні три доповнення», – сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що відсутність у Секретаріату Президента даних доповнень «унеможливлює об`єктивний аналіз».

Також він повідомив, що сьогодні буде оприлюднено рішення засідання РНБО від 10 лютого цього року

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

За даними НАК "Нафтогаз України", закупівельна ціна природного газу для України в першому кварталі 2009 року становитиме 360 дол. за тис. куб м, в другому кварталі – 270 дол. за тис. куб. м, в третьому кварталі – 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за тис. куб. м. за 1 тисяча кубометрів.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 долара за тисячу кубометрів.

20 січня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що споживачі впродовж 2009 року платитимуть середньорічну ціну за газ у розмірі 228,8 доларів за одну тисячу кубометрів.