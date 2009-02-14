В с. Синиха димом задихнулися троє осіб

Харків. 14 лютого. УНІАН. Внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Синиха Куп’янського району загинуло троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, пожежа сталася сьогодні в одному з приватних будинків.

Встановлено, що в результаті незначного загорання і тління дивану задихнулися димом господар домоволодіння 1957 р.н., його дружина 1954 р.н. та ніде непрацююча жінка 1945 р.н.

За попередніми даними, збиток від пожежі становить близько 100 грн. Причини пожежі встановлюються.