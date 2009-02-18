Верховний суд не визнав Субботіна директором Турбоатома

Харків. 18 лютого. УНІАН. Верховний Суд своєю ухвалою від 17 лютого відмінив рішення судів першої інстанції про законність призначення 28 серпня 2007 року генеральним директором харківського заводу «Турбоатом» Віктора Субботіна. Про це повідомила прес-служба компанії «Сварог Ессет Менеджмент», міноритарного акціонера заводу, повідомляє видання «Главное».

«Верховний Суд вважає, що попередні судові інстанції дійшли помилкового висновку щодо законності проведення загальних зборів акціонерів «Турбоатом», на якому був вибраний Субботін гендиректором», – мовиться в повідомленні.

Зокрема, згідно з повідомлення, це засідання відбулося без встановленого законом кворуму, відповідним чином складеного реєстру і з іншими порушеннями.

Як повідомлялося, Верховний суд розглядав справу за касаційним уявленням Генеральної прокуратури. Позивач – Кабінет міністрів, відповідач – «Турбоатом» і Фонд держмайна, треті сторони – міноритарний акціонер «Сварог Ессет Менеджмент», державний концерн «Укратомпром».

Субботіна акціонери «Турбоатома» вибрали гендиректором 28 серпня 2007 року. «Сварог», власником якого є російський бізнесмен Костянтин Григоришин, це оскаржив. Харківські суди Григоришину відмовили.

Керівництво «Турбоатома» неодноразово звинувачувало «Сварог Ессет Менеджмент» в спробах рейдерского захоплення заводу. Вчора Президент України Віктор Ющенко заявив про те, що він категорично проти приватизації «Турбоатома».