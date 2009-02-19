В Осколі утопився 60-річний чоловік
11:54, 19 лютого 2009Харьків
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Свідки: людина стрибнула з мосту
Харків. 19 лютого. УНІАН. В селищі Осиновому Куп`янського району в річці Оскіл затонув чоловік 1949 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській, за словами одного зі свідків, чоловік скоїв самогубство - він з моста в річку.
Правоохоронні органи провадять розслідування за фактом смерті.
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