В Осколі утопився 60-річний чоловік

Харків. 19 лютого. УНІАН. В селищі Осиновому Куп`янського району в річці Оскіл затонув чоловік 1949 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській, за словами одного зі свідків, чоловік скоїв самогубство - він з моста в річку.

Правоохоронні органи провадять розслідування за фактом смерті.