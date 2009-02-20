На дачу їхати зарано: в суботу сніг

Харків. 20 лютого. УНІАН. Завтра у східних областях України часом очікується сніг, на решті території місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень на півдні з дощем.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході пориви 15-20 м/с, у Криму та Приазов`ї в окремих районах 25 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях до 12°, на узбережжі морів близько 0°; вдень 0-5° морозу, у південній частині від 1° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Києві та області у суботу вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу, по області вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.