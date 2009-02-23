Підгорний виграв контракт на посаду гендиректора заводу ім. Малишева

Харків. 23 лютого. УНИАН. Олексій ПІДГОРНИЙ виграв конкурс на заміщення посади генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева» - головного виробника бронетехніки в Україні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської облдержадміністрації Ігор КОЛОТ, питання про свою згоду на призначення О.ПІДГОРНОГО генеральним директором заводу ім. Малишева облдержадміністрація розгляне найближчим часом.

За словами І КОЛОТА, одними з головних питань, які сьогодні гостро стоять перед керівництвом заводу ім.. Малишева, є виплата заборгованості із зарплати на підприємстві, нормалізація виробництва в умовах фінансової та економічної кризи.

За даними на 1 лютого ц.р., зазначив він, підприємство заборгувало своїм працівникам 13,8 млн. грн.

І.КОЛОТ повідомив, що сьогодні Харківська облдержадміністрація виступає за те, щоб нинішні проблеми цього оборонного підприємства були найближчим часом розглянуті в Кабінеті міністрів України. За його словами, «головне з них – державне оборонне замовлення».

Керівництво облдержадміністрації, сказав І.КОЛОТ, вже направило на розгляд уряду перелік найважливіших проблемних питань заводу ім. Малишева і очікує позитивного рішення щодо проведення наради в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, О.ПІДГОРНИЙ був призначений виконуючим обов’язки генерального директора ім. Малишева восени 2007 р. Він змінив на посаді керівника заводу Віталія НЕМИЛОСТИВОГО, який був переведений на посаду першого заступника міністра Мінпромполітики України. В 2008 році під керівництвом О.ПІДГОРНОГО завод ім. Малишева на замовлення Міноборони України виконав контракт на модернізацію 20 вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат» для потреб української армії.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ГП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

На знімку: завод ім. Малишева відправляє танки БМ «Булат» до діючих частин української армії (осінь 2008 р.).

Фото Андрія Кравченка.