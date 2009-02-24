ДТП на Харківщині: травмовано 7 людей
13:27, 24 лютого 2009Харьків
0 0
Серед них дитина і громадянка США
Харків. 24 лютого. УНІАН. Вчора о 3-й годині ночі на автошляху Красноград - Полтава, водій автобуса ”MAN-S2000” відволікся від керування та скоїв наїзд на вантажний автомобіль ”МАЗ-537” з причепом, який стояв на узбіччі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії у салоні автобуса перебувало 24 пасажирів.
Внаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.
Серед потерпілих десятирічна дитина, а також громадянка США 1974 року народження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter