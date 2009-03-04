В Україні у січні виготовлено 12 тракторів

Харків. 4 березня. УНІАН. Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні скоротилося на 96,6% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 12 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, виробництво сівалок в Україні в січні скоротилося на 95,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 28 штук.

Довідка УНІАН. У 2008 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилось на 20% порівняно з 2007 роком – до 6339 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2008 році збільшилося на 13,5% порівняно з 2007 роком – до 7744 штук.