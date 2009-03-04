Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 4 березня. УНІАН. Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

Укрсоцбанк: долар США – 8,00/8,70 грн., євро – 10,10/10,90 грн., рубль – 0,195/0,27 грн.;

Приватбанк: долар США – 8,30/8,70 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

Укргазбанк: долар США – 8,30/8,70 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

Фінансова ініціатива: долар США – 8,37/8,60 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,71355 грн., до російського рубля – 0,21268 грн.

Середній курс купівлі долара в українських банках сьогодні знизився на 14 коп., порівняно з 3 березня, до 8,28 грн., продажу – на 18 коп. – до 8,59 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні зменшився на 1,3%, порівняно з 3 березня, до 10,34 грн., продажу – на 2,6% – до 10,94 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні знизився на 0,6%, порівняно з 3 березня, до 0,2149 грн., продажу – знизився майже на 1% – до 0,253 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують за 8,31 грн./дол. – курс знизився на 0,7%, порівняно з 3 березня; продають по 8,57 грн./дол. – на 1,2% менше.

Євро в столиці купують у середньому по 10,42 грн. (курс знизився на 0,9%, порівняно з 3 березня), продають – по 10,87 грн. (на 2,3% дешевше).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2154 грн. (курс підвищився на 0,6%, порівняно з 3 березня), продають – по 0,2562 грн. (на 0,7% дешевше).