У Харкові вдвічі зросли тарифи на водовідведення

Харків. 4 березня. УНІАН. Міськвиконком затвердив новий тариф на послугу з водовідведення для населення м. Харкова, яку надає ДКП «Харківкоммуночиствод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт міськвиконкому.

В результаті рівень тарифу для населення становить 0,93 грн. за 1 кубометр стоків (збільшення в порівнянні з діючим в 2,1 рази). Відзначається, що, як і раніше (сьогодні ДКП надає послугу з водовідведення населенню за тарифом 0,45 грн. за 1 кубометр стоків), ціна на даний вид послуг є найнижчою в Україні.

Тариф набуває чинності з моменту публікації розрахунків у газеті «Харьковские известия» - протягом найближчих 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2009 р. у Харкові зросли тарифи на квартплату.