Металіст програв Динамо

Харків. 4 березня. УНІАН. Харківський Металіст програв київському Динамо у матчі 18-го туру чемпіонату України.

Як передає кореспондент УНІАН, матч завершився з рахунком 2:0 на користь столичного клубу.

Голи у киян забили Михалик (17) і Кравець (67).

У другому таймі за грубе порушення правил був вилучений гравець Металіста Папа Гуйє.

Становище в таблиці чемпіонату:

1 Динамо 46

2 Металіст 37

3 Ворскла 36

4 Металург Д 34

5 Шахтар 34

6 Металург З 30

7 Дніпро 25

8 Карпати 22

9 Зоря 21

10 Кривбас 20

11 Арсенал 17

12 Чорноморець 14

13 Таврія 14

14 ФК Львів 13

15 Іллічівець 12

16 ФК Харків 9

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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.