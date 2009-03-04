Металіст програв Динамо
0:2. До зустрічі 12 березня
Харків. 4 березня. УНІАН. Харківський Металіст програв київському Динамо у матчі 18-го туру чемпіонату України.
Як передає кореспондент УНІАН, матч завершився з рахунком 2:0 на користь столичного клубу.
Голи у киян забили Михалик (17) і Кравець (67).
У другому таймі за грубе порушення правил був вилучений гравець Металіста Папа Гуйє.
Становище в таблиці чемпіонату:
1 Динамо 46
2 Металіст 37
3 Ворскла 36
4 Металург Д 34
5 Шахтар 34
6 Металург З 30
7 Дніпро 25
8 Карпати 22
9 Зоря 21
10 Кривбас 20
11 Арсенал 17
12 Чорноморець 14
13 Таврія 14
14 ФК Львів 13
15 Іллічівець 12
16 ФК Харків 9
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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.