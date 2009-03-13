Рикун випав з готелю

Харків. 13 березня. УНГАН. Напередодні принципового матчу 1/8 фіналу Кубка УЄФА проти київського "Динамо" неприємний інцидент трапився з провідним гравцем "Металіста" Олександром Рикуном.

Як повідомляє газета "Жизнь", Рикун, який знаходився разом з командою у Львові, перебрав зайвого і впав з третього поверху. Зараз один з лідерів "Металіста" з численними пошкодженнями знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, що "Металіст" після скандального матчу в Добромилі проти ФК "Львів" вирішив не повертатися до Харкова, а готуватися до виїзного матчу проти "Динамо" у Львові.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку "Металіста" поки не було, проте Олександр Рикун вчора не потрапив навіть у заявку на поєдинок 1/8 фіналу Кубка УЄФА з київським "Динамо".

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