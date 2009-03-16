Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Очний поєдинок за 2-е місце відбувся

Матчами лідерів 15 березня закінчився 20-й тур Чемпіонату України з футболу Металург З - Динамо 1:3 (Годін 3 - Нінкович 58, Мілевський 70, Корреа 74) Металіст - Шахтар - 0:3 (Фернандіньо 16 пен., Луїс Адріано 45+1, Чигринський 90+1). Раніше були зіграні матчі: Металург Д - Зоря 3:0 (Димитров 24, Ситник 32, Чечер 70) Чорноморець - ФК Харків 3:1 (Левіга 15, 29, Бондаренко 71 - Козоріз 84) Карпати - Кривбас 3:0 (Кузнєцов 54, Кожанов, Ощипко 90+2) Дніпро - Іллічівець 0:0 Ворскла - ФК Львів 0:0 Матч Арсенал - Таврія не відбувся: суддя визнав поле непридатним до гри. Становище в турнірній таблиці: 1. Динамо 52 2. Шахтар 40 3. Металіст 38 4. Металург Д 37 5. Ворскла 37 6. Металург З 30 7. Карпати 28 8. Дніпро 26 9. Зоря 21 10. Чорноморець 20 11. Арсенал 20 12. Кривбас 20 13. Таврія 17 14. ФК Львів 15 15. Іллічівець 13 16. ФК Харків 12

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