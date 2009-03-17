У Фельдмана таке враження, що БЮТу ідеї для законів підкидає Черновецький

Харків. 17 березня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує всім ініціаторам підвищення в Україні податків на малий і середній бізнес проводити презентації своїх законопроектів прямо на ринках, у супермаркетах і торгових центрах.

Як повідомляє прес-служба депутата, про це він заявив на прес-конференції в Харкові.

«Хотів би вже сьогодні запросити своїх однопартійців, міністра фінансів і міністра економіки, які виступають з різними ідеями підвищення податків на ринкових підприємців, обов`язково приїхати до Харкова для зустрічі з підприємцями. Незабутній прийом гарантований!», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому він припустив, що багато ініціаторів підвищення податків і зборів просто «розберуть на сувеніри». У той же час, за його словами, дістатися до місця зустрічі з підприємцями чиновники могли б на Харківському метрополітені, якому вже другий рік підряд держава не виділяє ні копійки.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що більшість нинішніх народних депутатів ВР, обраних за партійними списками, давно вже відірвалися від реального життя. «Таке враження, що багатьом моїм колегам і однопартійцям ідеї для законопроектів підкидає команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат також повідомив, що зараз представники найбільших ринків і торгових центрів з усієї України готують звернення до прем`єр-міністра України, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з проханням розібратися з антипідприємницькими законодавчими ідеями однопартійців.

При цьому прес-служба нагадує, що після спроби прийняти нову редакцію Закону «Про місцеві податки і збори», який викликав протести з боку представників малого і середнього бізнесу, народний депутат від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО вніс законопроект про введення додаткових зборів з ринкових торговців до Пенсійного фонду, а депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО – законопроект про триразове підвищення максимальної ставки єдиного податку.