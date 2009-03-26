У Харкові відкриють інформаційний центр Євросоюзу

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові відкриють Інформаційний центр Європейського Союзу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у пренс-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктора Коваленка.

Він повідомив, що 2 квітня 2009 року в Харківській області з офіційним візитом перебуватиме Голова Представництва Європейської Комісії в Україні пан Жозе Мануел Пінту Тейшейра.

Головна мета візиту – відкриття Інформаційного центру Європейського Союзу на базі Харківського Національного економічного університету. Під час візиту пан Тейшейра планує зустрітись з керівництвом області і міста, представниками ділових кіл, а також виступити перед викладачами та студентами провідних навчальних закладів Харківщини з промовою на тему: «Сучасний стан співробітництва Україна – Європейський Союз. Східне партнерство».

Довідка. Інформаційні центри ЄС є одним із основних джерел інформації про Європейський Союз в країнах, що не є членами ЄС. Ці установи надають всім бажаючим необхідну інформацію про історію виникнення та принципи формування Європейського Союзу, спільний здобуток держав-членів ЄС, поточну проблематику й стратегію подальшого розвитку європейської спільноти.

Основна мета діяльності - поширення інформації про Європейський Союз та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам у навчанні студентів і проведені дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань.

Інформаційні центри ЄС мають широкий вибір публікацій та матеріалів офіційних установ Європейського Союзу, а також періодичних видань, журналів ЄС та інших матеріалів, що стосуються діяльності ЄС. Користуватись матеріалами Центрів можуть всі бажаючі.

В Україні діють сім інфоцентрів при університетах Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Чернівців, Луцька.