Сесія облради продовжить роботу у п`ятницю
19:50, 26 березня 2009Харьків
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Депутати зніматимуть Президента, уряд і парламент
|Сергій ЧЕРНОВ
Як повідомив голова облради Сергій ЧЕРНОВ, засідання розпочнеться о 10-й ранку.
Одними з головних питань, які розглянули депутати в четвер, - звіт губернатора Арсена АВАКОВА про роботу облдержадміністрації в 2008 році, а також звіт голови облради С.ЧЕРНОВА.
Серед питань, які будуть обговорюватися на сесії у п’ятницю, - про відставку центральних органів влади – Президента, уряду, парламенту.
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