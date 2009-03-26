Сесія облради продовжить роботу у п`ятницю

Харків. 26 березня. УНІАН. Пленарне засідання сесії Харківської облради, яке розпочалося в четвер, 26 березня, буде продовжене в п’ятницю.

Як повідомив голова облради Сергій ЧЕРНОВ, засідання розпочнеться о 10-й ранку.

Одними з головних питань, які розглянули депутати в четвер, - звіт губернатора Арсена АВАКОВА про роботу облдержадміністрації в 2008 році, а також звіт голови облради С.ЧЕРНОВА.

Серед питань, які будуть обговорюватися на сесії у п’ятницю, - про відставку центральних органів влади – Президента, уряду, парламенту.