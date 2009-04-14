Віталій Кличко пророкує Федченку справжнє чемпіонство (фото)

Харків. 14 квітня. УНІАН. Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій КЛИЧКО вважає, що харківський боксер Сергій ФЕДЧЕНКО гідний того, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів у своїй категорії.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору В.КЛИЧКО висловив на прес-конференції, що була присвячена поєдинку 22 квітня у Харкові, в якому С.ФЕДЧЕНКО відстоюватиме звання інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі.

В.КЛИЧКО висловив упевненість, що С.ФЕДЧЕНКО успішно захистить свій титул, і це відкриє йому перспективу вже цього року стати чемпіоном світу серед професіоналів.

22 квітня у спорткомплексі «Локомотив» Сергію протистоятиме аргентинець Дієго Хесус ПОНСЕ. Боксер провів на рингу 22 бої, має чотири програші і 2 нічиї. 16 разів вигравав нокаутом.

«Сергій зробить усе можливе, щоб стати справжнім чемпіоном світу», - сказав В.КЛИЧКО. На його думку, «це буде вже протягом цього року».

В.КЛИЧКО високо відгукнувся про харківську боксерську школу, яка дала світовому спорту багато видатних атлетів.

Чемпіон вважає, що харків’яни сьогодні «гідні боксувати на найвищому рівні».

На знімку: Віталій Кличко, боксер Сергій Федченко та його тренер Віктор Демченко під час прес-конференції у Харкові 14 квітня 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА