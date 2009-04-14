Харківщина завершила сівбу ранніх зернових і зернобобових культур

Харків. 14 квітня. УНІАН. Сільгосппідприємства Харківської області завершили сівбу ранніх зернових та зернобобових культур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, аграрії Харківщини завершили сівбу ранніх зернових та зернобобових культур на всій запланованій площі.

За його словами, засіяно 330,7 тисяч гектарів, зокрема ячменем - 284,1 тис. га, горохом - 20,6 тис. га, вівсом - 18,3 тис. га, ярою пшеницею - 7,6 тис. га.

В.ЗВЄРЄВ повідомив також, що в області продовжується сівба цукрового буряка. На сьогоднішній день цією культурою засіяно 11,5 тис. га, що становить 47% від плану. За його словами, погодні умови дають можливість провести посівні роботи згідно з робочим планам.