Харків. 15 квітня. УНІАН. У Харкові стартували Дні Польського кіно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, тиждень польського кіномистецтва в столиці Слобожанщини, що триватиме до 18 квітня, організували Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та Українська кінофундація.

Партнерами фестивалю стали Польський Інститут у Києві, Інститут імені Міцкевича, Міністерство культури і туризму України, Міністерство культури Польщі.

Глядачі зможуть проглянути кращі художні та короткометражні фільми польських режисерів. Серед гостей фестивалю - відомий польський режисер, сценарист, одна з ключових фігур сучасного кінематографа Кшиштоф ЗАНУССІ.

В афіші Днів, зокрема, останній фільм Анджея ВАЙДИ «Татарське зілля» (світова прем`єра на Berlinale-2009 і призі Альфреда Бауера за інновації в кіномистецтві), психологічна стрічка «Дрімота», сюрреалістична кінокартина класика польського та британського кіно Ежі СЬКОЛІМОВСЬКОГО «Чотири ночі з Ганною».

У Харкові відкриття Днів Польського кіно було представлене фільмом Малгожати ШУМОВСЬКОЇ «33 сцени з життя» (2008).

Виступаючи на урочистому відкритті фестивалю, начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО від імені керівника області Арсена АВАКОВА подякував співробітникам Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові за подаровану харків`янам можливість ознайомитися естетикою польського кіномистецтва та сучасними тенденціями в роботах молодих польських режисерів.