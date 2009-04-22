Вартість котеджів під Києвом знизилася

Харків. 22 квітня. УНІАН. Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 13 до 19 квітня ц.р. знизилася на 1,82% або 22 дол. – до 1 175 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 80 тис. 095 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначено в повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за цей період знизилася на 1,75% або 22 дол. – до 1 320 дол./кв. м за середньої вартості 118 тис. 290 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за цей період зниження вартості котеджів зафіксовано в Обухівському районі – на 13 дол., до 1 406 дол./кв. м; Києво-Святошинському – на 22 дол., до 1 274 дол./кв. м; Вишгородському – на 20 дол., до 1 018 дол./кв. м; Васильківському – на 11 дол., до 986 дол./кв. м; Бориспільському – на 34 дол., до 1 275 дол./кв. м; Макарівському – на 7 дол., до 791 дол./кв. м; Броварському – на 17 дол., до 982 дол./кв. м і в Бородянському районі – на 18 дол., до 895 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від усієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 18%, Васильківському – 14%, Бориспільському – 14%, Вишгородському – 10%, Обухівському – 9%, Бородянському – 6%, Броварському – 16%, Макарівському – 13%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в першому кварталі ц.р. знизилася на 19,96% або на 309 дол. – до 1 238 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 91 тис. 576 дол.

2008 року середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні знизилася на 3% або 48 дол. – до 1 547 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 201 тис. 65 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) та будинку (котеджні селища не включено).