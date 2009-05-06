Металіст хоче купити бразильця

Харків. 6 травня. УНІАН. Харківський Металіст не проти купити 31-річного нападника Педрао з бразильського клубу Рекреатіво Баруєрі, повідомляє сайт itasportpress.it.

Водночас на вже немолодого форварда претендують два футбольні клуби Росії – Рубін і Москва, а також португальська Вікторія.

Педрао завершує свої виступи за Рекреатіво Бар’єрі. Його контракт спливає в січні 2010.

Офіційна інформація про плани Металіста щодо бразильця поки що відсутня.