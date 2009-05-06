Металіст хоче купити бразильця
12:51, 06 травня 2009Харьків
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Харків’яни помовчують
Харків. 6 травня. УНІАН. Харківський Металіст не проти купити 31-річного нападника Педрао з бразильського клубу Рекреатіво Баруєрі, повідомляє сайт itasportpress.it.
Водночас на вже немолодого форварда претендують два футбольні клуби Росії – Рубін і Москва, а також португальська Вікторія.
Педрао завершує свої виступи за Рекреатіво Бар’єрі. Його контракт спливає в січні 2010.
Офіційна інформація про плани Металіста щодо бразильця поки що відсутня.
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