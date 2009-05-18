Пушкінську частково перекрито

Харків. 18 травня. УНІАН. Рух транспорту по вулиці Пушкінській частково перекритий.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв`язку з проведенням робіт з інвентаризації інженерних мереж і трамвайного полотна, профілактичними і регламентними роботами до 15 серпня 2009 року закривається рух трамваю та однієї смуги для руху громадського транспорту по вул. Пушкінської на ділянці від вул. Весніна до вул. Гіршмана.