Пушкінську частково перекрито
12:36, 18 травня 2009Харьків
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Харків. 18 травня. УНІАН. Рух транспорту по вулиці Пушкінській частково перекритий.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв`язку з проведенням робіт з інвентаризації інженерних мереж і трамвайного полотна, профілактичними і регламентними роботами до 15 серпня 2009 року закривається рух трамваю та однієї смуги для руху громадського транспорту по вул. Пушкінської на ділянці від вул. Весніна до вул. Гіршмана.
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