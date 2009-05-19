Учні спецшколи після отруєння перебувають у лікарні

Харків. 19 травня. УНІАН. Шестеро учнів харківської школи соціальної реабілітації, які отруїлися 18 травня, перебувають у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні про отруєння дітей, розміщеному на сайті Харківської облдержадміністрації.

Головне управління охорони здоров’я Харківської ОДА інформує, що шестеро дітей з діагнозом отруєння спиртовим розчином чемериці трьома машинами швидкої допомоги

18 травня 2009 року були доставлені о 17-й годині у приймальне відділення Обласної дитячої клінічної лікарні №1.

Усі діти (14 та 15 років) навчаються в школі соціальної реабілітації, яка підпорядкована безпосередньо Міністерству освіти і науки України.

Діти були доставлені в лікарню у важкому стані з проявами інтоксикації та брадікардії. Зі слів дітей з’ясовано, що вони вживали спиртовий розчин чемериці, який викрали в медичному пункті школи під час профілактичного огляду.

Всі діти були госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії та анестезіології, де їм розпочата дезінтоксикаційна терапія. Діти оглянуті дитячим кардіологом, їм проведені додаткові методи дослідження. Терапія узгоджена з республіканським та обласним дитячим анестезіологом д.м.н. М.ГЕОРГІЯНЦ та республіканським токсикологом д.м.н. Б.ШЕЙМАНОМ.

До ранку 19 травня стан усіх дітей нормалізувався, і вони були переведені до соматичного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні №1. Дітям проводиться планове обстеження, вони отримують необхідну терапію, повідомляє сайт.