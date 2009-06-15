Стороженко виступає за прискорення демаркації кордону

Харків. 15 червня. УНІАН. Питання демаркації кордону між Україною та Росією має бути вирішене якнайшвидше.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи ОДА з питань демаркації державного кордону Сергій СТОРОЖЕНКО під час робочої наради з представниками прикордонної служби України з питань виконання доручень Кабінету міністрів України щодо робіт з демаркації державного кордону між Україною та Росією.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, що державний кордон між Україною та Росією має базуватися на принципах дружби, взаємної поваги та надавати жителям прикордонних областей двох держав повний спектр усіх послуг, пов’язаних з пересуванням громадян з однієї країни в іншу.

С.СТОРОЖЕНКО вважає, що це питання має бути розв’язане якнайшвидше.

За його словами, ця робота провадиться дуже повільно через небажання Російської Федерації брати участь у відповідних заходах, пов’язаних з демаркацією державного кордону між двома країнами.

С.СТОРОЖЕНКО зазначив, що для позитивного вирішення питання демаркації державного кордону між Україною та Росією потрібна політична воля керівництва обох держав.

«Упевнений, що це важливе питання почне вирішуватися, коли на це буде політична воля урядів України та Росії», - сказав він. – «Втім, вже зараз на місцевому рівні в рамках своїх повноважень ми зобов’язані проводити демаркацію кордону з Росією, який проходить територією Харківської області».

С.СТОРОЖЕНКО висловив упевненість в тому, що демаркація державного кордону між Україною та Росією сприятиме тіснішій співпраці двох країн та правовому вирішенню багатьох питань між ними.

Присутні на нараді представники прикордонної служби України зазначили, що з боку Харківської облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, самої прикордонної служби питання демаркації кордону вирішуються постійно, втім, це не може бути лише одностороння робота України.