Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,58-7,62 грн.

Харків. 15 червня. УНІАН. На 15 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,5 грн. (10,8 грн.); Базис - 7,62 (7,67), 10,5 (10,76), Меркурій - 7,61 (7,67), 10,6 (10,75); Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,45 (10,8) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 15 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 761.1400 (12 червня - 761.0300) 100 EUR - 1065.9005 (12 червня - 1063.0828) 10 RUR - 2.4622 (12 червня - 2.4619).

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