Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 25 червня. УНІАН. «Дело» з`ясувало, які пільги надають проблемні банки своїм позичальникам при достроковому погашенні кредиту.

Укрпромбанк

Програми лояльності Укрпромбанку розраховані на позичальників, які можуть одним платежем погасити тіло кредиту не менше ніж на рік наперед. Так, якщо клієнт внесе суму, рівну платежам по кредиту за один рік, то він отримає знижку на процентну ставку: у 0,25% при валютному кредиті і 0,5% при гривневому. Випередження графіка, наприклад на 3 роки, дасть пільгу в 0,5% по валютному автокредиту і 1% — по гривневому, при іпотеці — на 0,6% і 1,2% відповідно.

Родовід Банк

На зниження процентної ставки можна розраховувати і при достроковому погашенні частини заборгованості перед Родовід Банком. Наприклад, розмір знижки по автокредитах може складати 1-2%. Точнішої інформації в банку поки надати не можуть. «Ми чекаємо, що розроблятимуться нові програми лояльності, тому що в банк прийшов новий тимчасовий адміністратор», — пояснили у прес-службі фінустанови.

Надра Банк

Є дисконтні програми для позичальників і у банку «Надра». Одна з них передбачає пільги при достроковому погашенні кредиту на купівлю автомобіля. Клієнтові пропонують готівкою заплатити 15% від залишку автокредиту. Натомість банк знизить процентну ставку на 2 процентних пункти. Існує важливе зауваження щодо цієї програми: якщо по кредиту буде прострочення, банк відразу підвищить процентну ставку до колишнього рівня. Програма діє до кінця червня. Інший варіант не припускає зниження процентних ставок, але досить привабливий для позичальників, які погашають кредит аннуітетами. Виплативши одноразово банку не менше 5 щомісячних платежів, позичальник може розраховувати на те, що банк перерахує йому графік погашення, і в майбутньому клієнт кожного місяця виплачуватиме меншу суму. Гроші можна вносити як готівкою, так і з поточних рахунків, і за рахунок депозиту в банку «Надра».