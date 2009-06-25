Майдан Свободи перекриють

Харків. 25 червня. УНІАН. На майдані Свободи тимчасово буде закрито рух пасажирського транспорту.

Під час проведення організаційних заходів з монтажу сценічних конструкцій на майдані Свободи у період з 25 до 27 червня буде змінено шлях прямування автобусних маршрутів №№119е, 234е, 287е, 285е, 76е, 217е/т, 288е, 20е/т, які проходять по цьому майдану, і здійснюватиметься об’їзд перекритої ділянки по проспекту Правди. На цей період тимчасово буде припинено роботу КП «Муніципальне паркування» за адресою майдан Свободи.

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