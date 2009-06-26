Сьогодні ХТЗ похизується своїми тракторами
07:17, 26 червня 2009Харьків
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Презентація в Докучаєвському
Харків. 26 червня. УНІАН. Сьогодні, 26 червня, ВАТ «Харківський тракторний завод» спільно з Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва при сприянні та участі губернатора Арсена АВАКОВА проведуть семінар «Використання тракторів виробництва ОАО «ХТЗ» в сучасних агротехнологіях».
Семінар з демонстрацією техніки пройде на полі ДП «Докучаївське» Харківського району, інформує «Главное».
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