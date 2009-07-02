В селі Надєждівка утопився підліток

Харків. 2 липня. УНІАН. У Лозівському районі потонув 15-річний підліток.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 1 липня в селі Надєждівка на каналі «Дніпро-Донбас».

Напередодні він пішов з друзями на канал купатися і не повернувся.

Обставини трагедії встановлюються, повідомили у прес-службі.