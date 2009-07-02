В селі Надєждівка утопився підліток
10:33, 02 липня 2009Харьків
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Це сталося на каналі Дніпро - Донбас
Харків. 2 липня. УНІАН. У Лозівському районі потонув 15-річний підліток.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 1 липня в селі Надєждівка на каналі «Дніпро-Донбас».
Напередодні він пішов з друзями на канал купатися і не повернувся.
Обставини трагедії встановлюються, повідомили у прес-службі.
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