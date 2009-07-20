Уряд хоче поліпшити ХАЗу життя облігаціями

Харків. 20 липня. УНІАН. Уряд ухвалив рішення про випуск облігацій Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на суму 1 млрд. 620 млн. грн. та державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» на суму 858 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, уряд на засіданні 17 липня ухвалив відповідне розпорядження.

В управлінні підкреслили, що таке рішення уряду дасть можливість здійснити фінансування інвестиційних проектів на цих авіаційних підприємствах і вивести їх на рівень беззбиткової роботи, а також виконати зобов`язання щодо імпортних контрактів на постачання літаків.