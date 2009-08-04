Ремонт каналізації в Шевченкове закінчився трьома смертями

Троє чоловіків загинули, отруївшись каналізаційними газами. Учора вони ремонтували каналізацію в смт Шевченкове.

Як повідомляють у прес-службі облуправління МНС, о 15.30 повідомили: під час ремонту колектора трапився НВ. На місці виявилось, що двоє робітників: 52-річний майстер і 57-річний слюсар, – які були усередині колодязя на глибині 5-ти метрів, загинули від отруєння газами.

Третій член ремонтної бригади, розповідають в обласному управлінні з НС, спустився вниз, щоб допомогти, і теж отруївся. Чоловіка доставили з колодязя рятівники. Його у важкому стані відправили до центральної районної лікарні, потім санавіацією доставили до Харкова, до другої міської токсикологічної лікарні. Але медики не змогли його врятувати – сьогодні вранці чоловік помер.

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