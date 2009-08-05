З початку року іноземці усиновили 56 харківських дітей

З початку року сім’ї усиновили 135 дітей з Харківської області. Про це повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Печерських.

За її даними, 79 дітей житимуть в українських сім’я, а 56 – в іноземних.

Як пише сайт облдержадміністрації, з 135 усиновлених дітей 24 дитини усиновлені у віці до 1 року, 57 – від 1 до 3 років, 25 – від 4 до 6 років, 21 дитина – у віці від 7 до 12 років, 8 дітей – у віці від 13 до 18 років.

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