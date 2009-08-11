Півтора десятки будинків на Салтівці залишилися без води

Аварія на водопроводі в Московському районі. На Салтівському шосе сьогодні вранці прорвало трубу.

Як повідомили в прес-службі підприємства, з 11.00 в житлових будинків по Салтівському шосе №139, 139-А, 139-Б, 139-В, 139-Г, 141-А і по пр. Тракторобудівників № 88, 90 90-А, 90-Б, 90-В, 90-Г, 92, 92-А, 92-Б відключили воду. Зараз водогін ремонтують.

А ось аварія в Ленінському районі по пров. Верхівському – там в суботу увечері прорвало трубу – ліквідована. З ночі на неділю і до вечора понеділка жителі 33-х будинків залишалися без води.

Як повідомив «МедіаПорту» начальник управління водопровідних мереж «Харківводомережа» Владилен Волков, учора увечері роботи закінчили, трубу замінили, місце пориву заасфальтували, а воду в будинки подали.

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