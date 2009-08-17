Наприкінці тижня Україна обере нового президента, парламент і першу леді

Харків. 17 серпня. УНІАН. Розпочинається фінальний етап всеукраїнської стратегічної гри «Студентська республіка-2009».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Народно-демократичної ліги молоді (НДЛМ).

За інформацією НДЛМ, 21-24 серпня на узбережжі Чорного моря відбудеться заключний етап щорічної студентської стратегічної гри «Студентська республіка-2009», у ході якої відбудеться обрання Студентського президента і Студентського парламенту України з-поміж більш як 2000 студентів-переможців регіональних конкурсів з усіх вишів України та з-за кордону.

У програмі «Студентської республіки-2009» також заплановано всеукраїнський студентський конкурс краси «Перша леді-2009», також передбачається ряд культурних заходів, зустрічей із зірками шоу-бізнесу, фестиваль аматорського відео, семінари, тренінги, спрямовані на розвиток лідерських якостей молоді та виховання нового покоління політичної еліти.

За словами організаторів «Студентської республіки-2009», стратегічна гра стала традиційним всеукраїнським студентським конкурсом, який проводиться вже водинадцяте, починаючи з 1998 року.