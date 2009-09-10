Росія «мочитиме» невірних на їхніх територіях

Харків. 10 вересня. УНІАН. Дев’ятого вересня Державна дума РФ одностайно в першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які припускають можливість оперативного використання російських збройних сил за межами РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували всі 448 депутатів, зареєстрованих у залі.

Співдоповідач з цього законопроекту, голова комітету Держдуми з оборони Віктор ЗАВАРЗІН зазначив, що в сьогоднішньому світі все більш актуальною стає адекватна реакція на сучасні виклики, зокрема, боротьба з тероризмом, оргзлочинністю і протиправними діями незаконних військових формувань.

Він зазначив, що внесення цих поправок «абсолютно назріло і не викликає жодних сумнівів». За словами В.ЗАВАРЗІНА, сучасні війни і збройні конфлікти носитимуть короткочасний характер, і будь-яке зволікання в ухваленні рішень щодо застосування збройних сил Росії завдаватиме шкоди обороноздатності і престижу РФ, а також безпеці російських громадян, де б вони не перебували.

В.ЗАВАРЗІН запевнив, що повноваження про використання армії за кордоном мають керівники США, Франції, Німеччині.

Коментуючи можливість використання російської армії для відбиття нападу на збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ, В.ЗАВАРЗІН сказав, що Росія в країнах ближнього зарубіжжя має одинадцять військових баз. За його словами, у разі агресії проти цих військових формувань обстановку буде вивчено і ухвалено відповідне рішення.

«У нас є сили і засоби для оперативного перекидання додаткових підрозділів, які природно навчаються у нас в округах, для посилення і підтримки військових баз... Так як це було в Південній Осетії», - сказав В.ЗАВАРЗІН.

Виступаючи перед голосуванням, віце-спікер Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ зазначив, що ці поправки треба було прийняти ще 16 років тому. За його словами, керівники іноземних держав повинні знати, що у разі агресії проти російських військовослужбовців буде вжито заходів у відповідь. «Жодна волосина не має впасти з голови російського солдата – якщо впаде, бомбитимемо», - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ. При цьому він порадив керівництву іноземних держав розміщувати свої військові частини за містом, щоб у разі бомбардування не постраждало мирне населення.