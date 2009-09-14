Долар сьогодні продають трохи дорожче

Харків. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,51 грн./дол., що на 0,3% дешевше, порівняно з 13 вересня, продають – по 8,68 грн./дол., що на 0,6% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,61 грн./дол., із продажу – в межах 8,63-8,75 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6%, порівняно з 13 вересня, і становить 12,37 грн./євро, продажу – підвищився на 0,8% - до 12,67 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,50 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,83 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 13 вересня знизився на 3% і становив 0,2625 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4%, до 0,2796 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,276 грн./рубль, із продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,53 грн./дол., що на 0,2% дешевше, ніж учора, продажу – 8,69 грн./дол., що на 0,7% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,58 грн./дол., із продажу – в межах 8,65-8,75 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,6%, порівняно з 13 вересня, і становить 12,41 грн./євро, продажу – підвищився на 0,6% – 12,68 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,50 грн./євро, з продажу – в межах 12,59-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 13 вересня знизився на 3,7% і становить у середньому 0,26 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,3%, до 0,2805 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,272 грн./рубль, із продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,40/8,70 грн., євро – 12,30/12,70 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,65 грн., євро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,50/8,65 грн., євро – 12,35/12,65 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9974, до євро – 11,671406, до російського рубля – 0,26029.