Київ дав гроші на будівництво харківського метро
13:33, 14 вересня 2009Харьків
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Мусєєв, але їх не вистачить…
Харків. 14 вересня. УНІАН. Обіцяні урядом 75 мільйонів гривень, передбачені на будівництво Харківського метро, завдяки неймовірним зусиллям з боку міської ради і особисто Харківського міського голови Михайла ДОБКІНУ потрапили в Харківську область. Зараз гроші знаходяться на рахунках Ленінського району міста Харкова,
Про це повідомляє сайт міської ради з посиланням на начальник ДП «Харківський метрополітен» Сергій МУСЄЄВ.
«Сподіваємося, гроші у нас жодним чином не заберуть», - сказав він.
За словами начальника підземки, виділених грошей не вистачить на добудову станції метро «Олексіївська» і введення її в експлуатацію, бо на ці цілі згідно з кошторисом необхідно ще 160 млн. грн.
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