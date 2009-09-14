Київ дав гроші на будівництво харківського метро

Харків. 14 вересня. УНІАН. Обіцяні урядом 75 мільйонів гривень, передбачені на будівництво Харківського метро, завдяки неймовірним зусиллям з боку міської ради і особисто Харківського міського голови Михайла ДОБКІНУ потрапили в Харківську область. Зараз гроші знаходяться на рахунках Ленінського району міста Харкова,

Про це повідомляє сайт міської ради з посиланням на начальник ДП «Харківський метрополітен» Сергій МУСЄЄВ.

«Сподіваємося, гроші у нас жодним чином не заберуть», - сказав він.

За словами начальника підземки, виділених грошей не вистачить на добудову станції метро «Олексіївська» і введення її в експлуатацію, бо на ці цілі згідно з кошторисом необхідно ще 160 млн. грн.