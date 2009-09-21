Металіст знову програв Динамо (додано фото)

00:01, 21 вересня 2009
Харьків
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Команда опустилася на 6 місце

Харків. 21 вересня. УНІАН. У матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу, який пройшов у неділю в Харкові, місцевий Металіст зазнав поразки від київського Динамо, передає Kharkiv EURO.

Рахунок матчу 1:2 на користь Динамо.

У киян голи забили Гіоане (15) і Гусєв (67), в Металіста – Девіч (84).

Після 7 ігор Металіст набрав 12 очок і перемістився вниз на 6 сходинку.

Верхня частина Турнірної таблиці виглядає так:

1. Динамо (7 ігор)  - 19 очок

2. Шахтар      6   –     16

3. Дніпро        7   –     14

4. Таврія        7    –    14

5. Іллічівець   7    –    13

На знімку: перший гол у ворота Металіста забиває Гіоане.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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