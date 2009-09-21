Металіст знову програв Динамо (додано фото)
00:01, 21 вересня 2009Харьків
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Команда опустилася на 6 місце
Харків. 21 вересня. УНІАН. У матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу, який пройшов у неділю в Харкові, місцевий Металіст зазнав поразки від київського Динамо, передає Kharkiv EURO.
Рахунок матчу 1:2 на користь Динамо.
У киян голи забили Гіоане (15) і Гусєв (67), в Металіста – Девіч (84).
Після 7 ігор Металіст набрав 12 очок і перемістився вниз на 6 сходинку.
Верхня частина Турнірної таблиці виглядає так:
1. Динамо (7 ігор) - 19 очок
2. Шахтар 6 – 16
3. Дніпро 7 – 14
4. Таврія 7 – 14
5. Іллічівець 7 – 13
На знімку: перший гол у ворота Металіста забиває Гіоане.
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