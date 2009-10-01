Правоохоронці перекрили канал контрабанди наркотиків з Росії

12:03, 01 жовтня 2009
Харьків
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«Опель Аскона» зупинений у Плетенівці

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області, відділу прикордонної служби «Вовчанськ» та СБУ перекрили міжнародний канал контрабанди сильнодіючих лікарських і наркотичних препаратів з Російської Федерації до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, біля міжнародного КПП «Плетенівка» (Вовчанський район Харківської області) був зупинений легковий автомобліь «Опель Аскона», у салоні якого правоохоронці виявили сильнодіючі лікарські препарати у кількості 1730 пігулок.

Встановлено, що контрабандою займалась організована злочинна група у складі чотирьох жителів Харківщини.

Також з’ясовано, що контрабандисти протягом півроку возили з Росії до України отрутохімікати та лікарські засоби, а у зворотньому напрямку - товари народного вжитку.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прикурсорів) Кримінального кодексу України.

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